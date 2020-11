PCF Group podtrzymuje plan IPO w br., w ofercie max. 2,06 mln akcji nowej emisji

"Ogromnie się cieszę, że po kilku miesiącach przygotowań jesteśmy na 'ostatniej prostej' przed rozpoczęciem oferty akcji i debiutem na giełdzie. Jestem przekonany, że inwestorzy pozytywnie ocenią perspektywy rozwoju People Can Fly, które może pochwalić się portfolio gier, które odniosły globalny sukces. Wierzę, że przed nami bardzo dobre perspektywy, gdyż jesteśmy przed premierą największej produkcji w naszej historii - gry 'Outriders', której wydawcą jest Square Enix, globalny koncern z siedzibą w Tokio. Nasza gra 'Bulletstorm' sprzedała się do tej pory w kilku milionach egzemplarzy. Nie mogę zdradzić, jakie mamy prognozy sprzedaży 'Outriders', ale ma to być nasza dotychczas największa i najbardziej ambitna produkcja" - powiedział prezes i większościowy akcjonariusz PCF Group Sebastian Wojciechowski, cytowany w komunikacie.

Każdy z oferujących jest stroną umowy lock-up o ograniczeniu rozporządzania akcjami istniejącymi (w tym akcjami sprzedawanymi) należącymi do każdego z oferujących obowiązującej (i) w stosunku do akcji sprzedawanych - do dnia sprzedaży akcji sprzedawanych w ofercie; (ii) w stosunku do pozostałych akcji istniejących - do dnia upływu 4 lat kalendarzowych od dnia pierwszego notowania akcji spółki na rynku głównym GPW. Prawa do akcji oraz akcje nowej emisji, które zostaną objęte w Ofercie przez inwestorów w transzy pracowniczej, będą objęte ograniczeniami w ich rozporządzaniu do upływu 12 miesięcy licząc od dnia pierwszego notowania praw do akcji na rynku regulowanym GPW" - czytamy dalej.