PCM miał 0,92 mln zł zysku netto, 2,61 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

"W 2018 roku zysk netto spadł o 34,9 mln zł do poziomu 0,9 mln zł w porównaniu z zyskiem netto w wysokości 35,8 mln zł w 2017 roku. Na obniżenie wyniku finansowego w 2018 roku w stosunku do roku 2017 najistotniejszy wpływ miały poniższe czynniki: spadek marży na remarketingu z 13,7 mln zł w 2017 roku do (2,9) mln zł w 2018 roku wynikający ze spadku cen samochodów używanych na rynku, spadek marży na amortyzacji z 0,8 mln zł w 2017 roku do (11,2) mln zł w 2018 roku wynikający z obniżenia wycen wartości rezydualnych, co miało wpływ na zmianę planu amortyzacji przedmiotów leasingu operacyjnego, wzrost kosztów stałych z (44,4) mln zł w 2017 roku do (52,8) mln zł w 2018 roku, utworzenie odpisów aktualizujących wartość rezydualną dla umów leasingu finansowego w kwocie (7,0 ) mln zł" - czytamy w raporcie.