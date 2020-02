Pekao otworzył rekordową liczbę kont. Mimo tego zyski spadły

"Rezultaty banku za 2019 oddają strategię zrównoważonego wzrostu i odpowiedzialnego podejścia do bankowości, w którym klient i jego dobro są dla nas najważniejsze. Takie podejście pozwala nam generować powtarzalne wyniki. Szczególnie ważny jest dla nas wzrost innowacyjności - jako pierwsi w Polsce wprowadziliśmy możliwość zakładania konta na selfie, a aplikacja mobilna PeoPay jest doceniana przez specjalistów na całym świecie. Takie podejście doceniają również nasi klienci - w minionym roku mieliśmy rekordową akwizycję nowych klientów. Otwieramy nową dekadę w historii Banku Pekao z aktywami po raz pierwszy przekraczającymi 200 mld zł, a nasze wyniki stawiają nas w gronie najszybciej rosnących banków w Polsce. Jesteśmy liderem efektywności kosztowej i utrzymaliśmy wiodącą pozycję w zarządzaniu ryzykiem" - powiedział prezes Marek Lusztyn, cytowany w komunikacie.

Wynik z tytułu odsetek w 2019 r. wzrósł rok do roku o 9,5% do 5,47 mld zł, wsparty również wyższymi marżami. Wynik z tytułu prowizji i opłat wzrósł o 2,9% do 2,53 mld zł, głównie dzięki wyższym prowizjom kredytowym, działalności kartowej oraz wyższym przychodom związanym z transakcjami walutowymi.