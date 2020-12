Pekao przejmuje Idea Bank. Skiba: proces pod nadzorem KE

Jak zauważył Skiba, gdyby doszło do upadłości Idea Banku, gwarantowane byłyby tylko depozyty do 100 tys. euro. Natomiast po przejęciu za całość depozytów odpowiada Pekao.

W czwartek po południu Bankowy Fundusz Gwarancyjny poinformował, że 3 stycznia państwowy bank Pekao przejmie należący do Leszka Czarneckiego Idea Bank. Będzie to "wymuszona restrukturyzacja". - 3 stycznia przejmujemy aktywa i depozyty. Zakładamy, że pełna integracja skończy się w ostatnim kwartale przyszłego roku - powiedział Skiba.

Dlaczego to właśnie Pekao przejmuje bank Leszka Czarneckiego? - Zapewne wiele banków otrzymało tę ofertę (...). My uznaliśmy, że ma to ekonomiczny sens dla Banku Pekao - powiedział Skiba.