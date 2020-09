Pesa Bydgoszcz ma umowę na 5 EZT dla Kolei Dolnośląskich za 145 mln zł

"Koleje Dolnośląskie to jeden z symboli sukcesu przewozów regionalnych w Polsce. Jesteśmy dumni z tego, że Pesa, dzięki dostarczanym pojazdom, może być częścią tego sukcesu. Elfy2, które dostarczymy KD, to nowoczesne, dobrze zaprojektowane pojazdy, które będą wyprodukowane w oparciu o nasze najlepsze doświadczenia i innowacyjne rozwiązania. Jestem przekonany, że pasażerowie, jak i obsługa pociągów, będą z nich zadowoleni. Ta umowa to wspaniałe, jubileuszowe zwieńczenie 15-lecia współpracy Pesa z dolnośląskimi kolejami" - powiedział prezes Krzysztof Zdziarski, cytowany w komunikacie.