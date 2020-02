Pesa rozpoczęła kolejne dostawy dla włoskich kolei, wygrywa przetarg w Rumunii

Trenitalia - narodowy włoski przewoźnik i jeden z największych w Europie - podpisał pierwszą umowę z Pesa w 2013 roku. Do tej pory spółka dostarczyła do Włoch łącznie 85 ATR-ów. Są to trzyczłonowe zespoły trakcyjne przeznaczone do przewozów pasażerskich w ruchu regionalnym. Obsługują one regionalne połączenia na terenie całych Włoch, m.in. w rejonie Bari, Bolonii, Florencji, Padwy, Mediolanu czy Pizy. Po zrealizowaniu głównej dostawy z umowy ramowej Trenitalia zdecydowała się w marcu 2018 roku zamówić kolejnych 14 pojazdów. Pierwszy z nich, ATR220Tr045, 5 lutego wyjechał do Włoch. 10 z tych pojazdów będzie wykorzystywanych w ruchu regionalnym na włoskiej wyspie Sardynia. Realizacja całego kontraktu ma się zakończyć do stycznia 2021 r., podano także.