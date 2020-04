Pesa uzyskała homologacje dla ostatnich Linków dla DB oraz pojazdu dla Białorusi

"Mimo trudności będących skutkiem epidemii chcemy realizować plan dostaw i sprzedaży pojazdów dla DB. Po negocjacjach udało nam się rozwiązać problem braku możliwości przyjazdu do Bydgoszczy komisarzy odbiorczych klientów. Uzgodniliśmy, że odbiory pojazdów będą odbywały się dwuetapowo. Pierwszy etap na terenie Pesa Bydgoszcz, drugi, już przy udziale komisarzy odbiorczych Deutsche Bahn w Kempten. Zakładamy, że ostatnie Linki dotrą do Niemiec we wrześniu" - powiedział kierownik kontraktu DB w Pesa Bydgoszcz Jacek Niedziela, cytowany w komunikacie.

Decyzja EBA dopuszczająca do ruchu na terenie Niemiec Link BR633 dedykowane Allgäu umożliwia rozpoczęcie dostaw ostatniej partii 26 pojazdów zamówionych przez Deutsche Bahn. Dwa pierwsze wyjechały z Bydgoszczy w piątek, 24 kwietnia, a miejscem docelowym jest baza DB Regio AG w Kempten, wyjaśniono.

Do tej pory Pesa dostarczyła do Niemiec 46 Linków, które są eksploatowane w Sauerland i Hesji. W zależności od liczby członów mają od 110 do 160 miejsc siedzących, w tym 12 w I klasie, są w pełni przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, niskopodłogowe, z miejscami dla rowerów i mogą osiągać prędkość do 140 km/h, przypomina Pesa

Natomiast pierwsze sześcioczłonowe pojazdy 760M dla Kolei Białoruskiej zostały dostarczone do Mińska w 2019 roku. Od grudnia woziły już pasażerów w ramach eksploatacji nadzorowanej. Regularnie obsługują przewozy w klasie biznes na linii Mińsk-Witebsk. Pokonują tę trasę w 3 godziny (bez przystanków pośrednich) lub 3 godziny i 16 minut (zatrzymując się na stacjach w Boguszewsku, Orszy, Tołoczynie i Borysowie).

Homologacja, którą otrzymały teraz te pojazdy wydana została na podstawie Regulaminu Technicznego TR TS 001/2011 Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej.

"Oznacza to, że 760M mogą być eksploatowane także poza Białorusią. Możemy oferować te pojazdy klientom w innych krajach - m.in. Rosji, Litwie, Uzbekistanie, Kazachstanie czy Mołdawii" - podkreślił dyrektor sprzedaży rynku wschodniego Dariusz Skotnicki.

Do tej pory Pesa uzyskała 25 homologacji dopuszczających produkowane w Bydgoszczy pociągi do ruchu w 11 krajach. Pociągi Pesa wożą pasażerów m.in we Włoszech, Niemczech, Czechach, Litwie czy Białorusi, a tramwaje w Moskwie, Kijowie, Sofii, węgierskim Szeged i rumuńskim Cluj. W sumie firma dostarczyła zagranicę ponad 330 pojazdów, przypomniano także.

"Pesa, mimo trudności będących efektem epidemii koronawirusa, utrzymuje produkcję i stara się realizować zamówienia, jednocześnie robiąc wszystko by zminimalizować ryzyko i chronić pracowników. W tej chwili spółka dostarcza tramwaje dla Gdańska, Częstochowy i Sofii, produkuje pojazdy dla Trenitalia i DB, a w najbliższym czasie podpisze umowę na dostawę 16 tramwajów w rumuńskich Jassach. Pesa pracuje też nad pozyskaniem kolejnych kontraktów. W marcu złożyła najkorzystniejszą cenowo ofertę na dostawę 5 elektrycznych zespołów trakcyjnych dla Kolei Dolnośląskich" - zakończono w komunikacie.

Pesa Bydgoszcz to polski producent pojazdów szynowych, zajmuje się także modernizacjami, naprawami i przeglądami taboru.

