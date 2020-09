Pesa zakończyła dostawy pojazdów Link dla Deutsche Bahn

"To był jeden z najtrudniejszych kontraktów z jakim Pesa miała okazję się zmierzyć. Rynek niemiecki jest najbardziej wymagającym rynkiem kolejowym w Europie. Współpraca z DB była wyzwaniem, nie mieliśmy doświadczenia pracy z tak wymagającym partnerem. W realizacji tego kontraktu były lepsze i gorsze momenty, ale nie poddaliśmy się. Wszystkie pojazdy dostarczyliśmy w uzgodnionym terminie pomimo panującej pandemii. To sukces całego zespołu, w ten projekt zaangażowanych było kilkaset osób - im wszystkim należą się podziękowania i gratulacje" - powiedział kierownik kontraktu Jacek Niedziela, cytowany w komunikacie.

Ostatnie pojazdy wyprodukowane przez Pesa dla Deutsche Bahn wyjechały z Bydgoszczy 29 września, a dzień później w bazie w Kempten Linki zaprezentowano podczas uroczystego podsumowania programu modernizacji taboru DB Regio w Bawarii. W sumie Pesa dostarczyła do Niemiec 72 Linki w wersjach dwuczłonowej /23 pojazdy BR632/ i trójczłonowej / 49 pojazdów BR633/. To pojazdy dedykowane do ruchu regionalnego. Wożą pasażerów w rejonach Dortmundu (Sauerland), Frankfurtu (Hesja) i Monachium (Allgau). Do tej pory przejechały już ponad 2 mln km.