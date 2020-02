PFR uruchomił program 'PFR dla miast' celem wspierania wdrażania innowacji

PFR dla Miast powstał w odpowiedzi na wyzwania samorządów - digitalizację, zwiększenie komfortu życia mieszkańców i potrzebę alternatywnych form inwestowania. Skierowany jest do samorządów, które chcą zwiększać kompetencje swoich pracowników, tworzyć struktury organizacyjne do wdrażania innowacyjnych rozwiązań i myśleć strategicznie o przyszłości swoich miast. Program oparty jest na trzech filarach - edukacji, doradztwie i finansowaniu, które razem tworzą pełną ścieżkę rozwoju inteligentnych rozwiązań od inspiracji, poprzez opracowanie pomysłu, aż po strategię stworzoną przy wsparciu ekspertów i szansę na jej sfinansowanie, podano.

"Silna gospodarka oraz wysoka jakość usług publicznych wymaga nie tylko tworzenia nowych technologii, ale także umiejętności ich efektywnego wykorzystywania. Wdrażanie inteligentnych rozwiązań w miastach poprawia jakość życia mieszkańców, pozwala skuteczniej zarządzać miastem i, co ważne - może mieć wpływ na zatrzymanie procesu depopulacji, dając lokalnej społeczności nowy impuls rozwojowy" - powiedział prezes PFR Paweł Borys, cytowany w komunikacie.

Na platformie pfrdlamiast.pl PFR udostępnił bazę miejskich innowacji, gdzie prezentowane są przykłady inteligentnych rozwiązań, które powstały i z powodzeniem działają w małych, średnich i dużych miastach. Przykłady zawierają opis projektu, problemy, które dzięki niemu zostały rozwiązane, korzyści z jego zastosowania czy rekomendacje, dzięki czemu mogą być narzędziem inspiracji dla innych miast. Samorząd, który zrealizował innowacyjny projekt i chciałby pokazać go całej Polsce, w każdej chwili może dodać go do bazy, wskazano również.