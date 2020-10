PFR Ventures: Wartość inwestycji VC w Polsce wyniosła 707 mln zł w III kw. br.

"Wartość inwestycji VC na rynku polskim w III kw. 2020 dynamicznie wzrosła w porównaniu do poprzednich kwartałów. Polskie spółki otrzymały zastrzyk finansowania w kwocie 377 mln zł. Dodatkowo, statystyki podbiła runda inwestycyjna polsko-fińskiego startupu ICEYE opiewająca na ponad 330 mln zł. Patrząc na III kw. 2020 vs III kw. 2019 (nie uwzględniając nietypowych transakcji), na nasz rodzimy rynek wpłynęło 2x więcej kapitału. Jest to bardzo pozytywny sygnał świadczący o odbiciu z dołka z II kw. 2020, który upłynął pod znakiem niskiej aktywności inwestorów, częściowo spowodowanej przez negatywny wpływ epidemii COVID-19 i bardziej ostrożne podejście w selekcji umów inwestycyjnych" - czytamy w raporcie.

"14 z 88 transakcji to inwestycje z udziałem funduszy PFR Ventures. W trzecim kwartale zapewniły one 18% kapitału dla innowacyjnych przedsiębiorstw. Istotną rolę w segmencie zalążkowym odgrywają fundusze Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które dokonały 46 transakcji. Z kolei dziesięć największych rund finansowania przełożyło się na 85% wartości wszystkich rund finansowania w trzecim kwartale" - czytamy dalej.

"W kolejnych kwartałach 2020 roku zauważamy znaczny wzrost udziału kapitału dostarczonego przez koinwestycje polskich i międzynarodowych funduszy. Z zaledwie kilku procent w I kw. udział wzrósł do 15% w II kw., a następnie do 34% w III kw. To dobry znak, który ukazuje zacieśnianie się współpracy z zagranicznymi partnerami. Duże międzynarodowe rundy przyćmiły z kolei lokalne pieniądze - tylko 36% środków w III kw. 2020 pochodzi od polskich funduszy. W II kw. 2020 było to aż 73%" - podsumowano.