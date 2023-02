PGE buduje największą elektrownię gazową. Zastąpią bloki węglowe

PGE podpisała umowę na budowę bloku gazowo-parowego o mocy 882 MW w Rybniku. Będzie to największy blok tego typu w naszym kraju i jeden z największych w Europie. - Trzeba mieć świadomość, że to gaz to paliwo przejściowe. Polska musi jednak zbilansować system energetyczny - uważają eksperci.