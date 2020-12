PGE EC sprzedało włoskiej Cromodora Wheels działkę w Kielcach pod fabrykę felg

"Grupa PGE jest aktywnym inwestorem w regionach, w których prowadzą swoją działalność. Dzisiaj wspieramy gospodarkę Kielc poprzez pomoc w pozyskaniu nowego inwestora, a co za tym idzie, nowych miejsc pracy dla kielczan" - powiedział prezes PGE Wojciech Dąbrowski, cytowany w komunikacie.

Działka, która do tej pory należała do kieleckiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła, to ponad 10 hektarów częściowo zabudowanego gruntu, położonego w północnej części Kielc. Zgodnie z deklaracjami włoskich inwestorów, budowa fabryki ma się rozpocząć w 2021 roku, uruchomienie produkcji zaplanowane jest na 2022 rok. Zatrudnienie w zakładzie ma znaleźć 400 osób. Inwestycja pozwoli na rozwój lokalnej gospodarki i zapewni nowe miejsca pracy, podano także.