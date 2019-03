PGE pracuje nad kolejnymi lokalizacjami stacji ładowana aut m.in. w uzdrowiskach

"W miejscowościach uzdrowiskowych do tej pory PGE Nowa Energia zainstalowała stacje ładowania w Krynicy Zdroju, Lądku Zdroju i Zakopanem. W Zakopanem w planach jest postawienie dodatkowych pięciu stacji ładowania do końca 2019 roku, a kolejne lokalizacje w miejscowościach uzdrowiskowych są uzgadniane z samorządami" - czytamy w materiale przesłanym ISBnews.

"W PGE chcemy otwierać się na nowe obszary biznesu. Jest to możliwe dzięki elektromobilności, która jednocześnie jest szansą na pozyskanie perspektywicznych źródeł przychodu, co jednoznacznie wpisuje się w cele naszej zaktualizowanej strategii. Jednocześnie, zwiększenie dostępności aut elektrycznych w istotny sposób przyczyni się do poprawy jakości powietrza w polskich miastach. Dzięki innowacjom chcemy poprawić jakość życia Polaków" - skomentował prezes grupy Henryk Baranowski.

Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.