PGE zarobiła 1,7 mld zł. Zysk wzrósł o jedną trzecią

"Jesteśmy liderem polskiego sektora energetycznego i konsekwentnie utrzymujemy solidne wyniki finansowe. Z uwagi na pozytywny wpływ zdarzeń jednorazowych, odnotowaliśmy bardzo dobry wynik EBITDA, na poziomie wyższym o prawie 1/5 niż w roku ubiegłym, a gdyby porównać wyniki EBITDA kwartał do kwartału wzrost wynosi aż 68%. Solidne są także nasze wyniki operacyjne, a korzystne warunki pogodowe w raportowanym okresie przełożyły się na wzrost produkcji ze wszystkich odnawialnych źródeł energii, w tym na niemal 30% wzrost wolumenu produkcji z wiatru. Większe wolumeny produkcji ze źródeł niesterowalnych to także wzrost zapotrzebowania na pracę interwencyjną elektrowni szczytowo-pompowych, które zanotowały wzrost o 65%" - powiedział prezes PGE Henryk Baranowski, cytowany w komunikacie.

Skonsolidowany zysk operacyjny spółki powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) po pierwszym półroczu wyniósł 4,4 mld zł i był o 19% wyższy r/r. Największy wpływ na wynik miało pozytywne saldo zdarzeń jednorazowych, czyli przede wszystkim przydział dodatkowych darmowych uprawnień do emisji CO2 wycenianych na ok. 1,4 mld zł. Największy udział w zysku EBITDA raportowanej grupy PGE I półroczu 2019 r. miał segment Energetyki Konwencjonalnej, który wyniósł ponad 2 106 mln zł oraz segment Dystrybucji z wynikiem 1 211 mln zł. Segment Ciepłownictwa zakończył pierwsze półrocze wynikiem 772 mln zł. Segment Obrotu wygenerował w tym czasie 473 mln zł, a segment Energetyki Odnawialnej 310 mln zł, podano także.

Produkcja energii elektrycznej z węgla kamiennego wyniosła 8,72 TWh, co oznacza spadek o 15% w stosunku do okresu bazowego. To efekt mniejszego obciążenia i remontu w Elektrowni Opole, a także postoju w rezerwie Elektrowni Dolna Odra i Elektrowni Rybnik.

Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.