PGNiG cierpi przez niskie ceny gazu. Zyski spadły o ponad połowę

Z opublikowanego w czwartek raportu finansowego PGNiG wynika, że jedna z największych państwowych spółek odnotowała spory regres w końcówce 2019 roku. Zyski w czwarty kwartale wyniosły zaledwie 30 mln zł wobec prawie 390 mln zł w analogicznym okresie 2018 roku.

Spółka tłumaczy to m.in. gigantycznym odpisem księgowym związanym z utratą wartości udziałów w Polskiej Grupie Górniczej (PGG). Gdyby nie to, zyski byłyby wyższe o 272 mln zł - wylicza zarząd PGNiG.

Sumując wyniki czwartego kwartału z pierwszymi trzema, wychodzi dokładnie 1 mld 371 mln zł zysku netto. Dla większości firm to ogromna kwota, ale państwowy gigant przyzwyczaił do większych zysków. Rok 2018 zakończył 3 mld 212 mln zł na plusie.

Nie tylko odpisy, ale też sytuacja na rynku gazu miała w ubiegłym roku duży wpływ na osiągane wyniki.

- W minionym roku sprzedaliśmy ogółem o około 6 proc. więcej gazu i to mimo wyższych temperatur w pierwszym i czwartym kwartale 2019 roku. Z drugiej strony nadpodaż LNG miała i ma cały czas wpływ na niskie ceny surowca na światowych rynkach - komentuje sytuację prezes Jerzy Kwieciński.

Precyzuje, że na Towarowej Giełdzie Energii gaz był średniorocznie aż o 35 proc. tańszy niż rok wcześniej, co istotnie wpłynęło na poziom przychodów z jego sprzedaży. Wszyscy uczestnicy na globalnym rynku gazu zmagają się obecnie z wyzwaniem niskich cen surowca. Nie należy jednak zapominać, że wciąż znacząco rośnie popyt na to paliwo, co potwierdzają światowe prognozy.

- W tych okolicznościach konsekwentnie i dynamicznie rozwijamy dywersyfikację importu gazu ziemnego, zapewniając w ten sposób Polsce bezpieczeństwo energetyczne. W 2019 roku sprowadziliśmy do Polski ponad 27 proc. więcej LNG niż rok wcześniej - podkreśla Kwieciński.

Udział gazu ziemnego sprowadzanego z Rosji spadł z 67 do 60 proc. Wzrósł natomiast udział LNG - z 20 do 23 proc. W 2019 roku PGNiG odebrało 31 ładunków skroplonego gazu ziemnego w ramach kontraktów długo-, średnio- i krótkoterminowych (spot), natomiast w 2018 roku miały miejsce 23 dostawy LNG do Polski.

Wolumen importu skroplonego gazu wzrósł z 2,71 mld m3 w 2018 roku do 3,43 mld m3 w 2019 roku. W obrocie detalicznym w 2019 roku baza odbiorców paliwa gazowego wzrosła o ok. 67 tys. do 6,95 mln. Spółka PGNiG Obrót Detaliczny sprzedała odbiorcom końcowym 7,59 mld m3 gazu ziemnego, o ok. 100 mln m3 więcej niż w roku 2018.

