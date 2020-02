Koronawirus zaatakował rynki. WIG20 ostro w dół, ale fatalny trend odczuwa cały świat

Tak złego tygodnia od dawna nie było na globalnym rynku - zarówno polski, jak i światowe rynki spływają czerwienią. WIG20 piątkową sesję zamknął na poziomie 1768,91 pkt. ze stratą 4,41 proc. mWIG40 odnotował na zamknięciu sesji 3.582,31 pkt., to spadek o 2,83 proc., a sWIG80 spadł o 3,34 proc. do 11628,31 pkt.

To najgorszy wynik WIG20 od listopada 2016 r. Co więcej, cały tydzień to zjazd o blisko 16 proc., a więc - patrząc historycznie - tak złego tygodnia polski indeks nie miał jeszcze nigdy. Podobna sytuacja miała miejsce w 1994 r., ale była to zupełnie inna giełda.