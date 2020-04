PGNiG i PZG uruchamiają wideoinfolinię dla osób głuchych dot. koronawirusa

"Osoby głuche nie mogą, tak jak osoby słyszące, skorzystać z ogólnopolskiej infolinii telefonicznej w sprawie koronawirusa. Nie mogą też po prostu zadzwonić do placówki Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Dlatego jako ministerstwo zajmujące się dostępnością, zdecydowaliśmy się zainicjować powstanie wideoinfolinii dla osób głuchych" - powiedziała minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, cytowana w komunikacie.

Działanie infolinii sfinansuje Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza.

"Decyzja PGNiG o wsparciu infolinii dla osób głuchych to wyraz naszej solidarności z najbardziej potrzebującymi. To też dowód na to, że przedsiębiorstwa, administracja i organizacje pozarządowe mogą wspólnie działać w tych trudnych chwilach" - dodał prezes PGNiG Jerzy Kwieciński.

Osoba głucha będzie mogła zadzwonić na infolinię i uzyskać informacje na temat koronawirusa oraz sposobu postępowania w przypadku podejrzenia zarażenia. Uruchomienie infolinii będzie też korzystne dla placówek służby zdrowia oraz służb ratownictwa medycznego, gdyż ułatwi przeprowadzenie wywiadów lekarskich z pacjentami głuchymi i przyśpieszy ewentualną diagnozę i leczenie, wskazano również.

"Głusi maja takie samo prawo do informacji, jak wszyscy obywatele Polski. Musimy mieć narzędzie, które ten dostęp do informacji zagwarantuje. Infolinia to ułatwienie dla środowiska osób niesłyszących, ale również dla lekarzy, którzy mogą się od dziś wesprzeć pomocą tłumacza podczas kontaktu z osobą głuchą" - podkreślił prezes PZG Krzysztof Kotyniewcz.

Infolinia to konkretny i praktyczny wyraz działań PGNiG w ramach Partnerstwa na rzecz Dostępności, stanowiącego zobowiązanie do współpracy w ramach Programu Dostępność Plus. Dokumenty w sprawie przystąpienia spółki do partnerstwa podpisali prezes Jerzy Kwieciński i minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak, podano także.

Celem Programu Dostępność Plus jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osobom o szczególnych potrzebach. Przedsięwzięcie jest realizowane w szerokim partnerstwie z samorządami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i środowiskiem osób z niepełnosprawnościami, a także z seniorami.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 42,02 mld zł w 2019 r.

