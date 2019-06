PGNiG podwoi wydobycie z Norwegii. Pływająca platforma zapewni gaz dla Baltic Pipe

Do końca przyszłego roku do produkcji zostaną na norweskim złożu Ærfugl włączone jeszcze trzy kolejne otwory i razem gaz popłynie z czterech. Zasoby wydobywalne złoża są oceniane na 274,7 milionów baryłek ekwiwalentu ropy naftowej. Zgodnie z założeniami, w szczytowym roku produkcji wydobycie z tego złoża przypadające na PGNiG wyniesie około 0,5 mld m sześc. gazu ziemnego.

Dla porównania w ubiegłym roku PGNiG z wszystkich swoich złóż krajowych i zagranicznych wydobyło 4,55 mld m sześc. Nowe złoże dołoży do tego 11 proc. Dla polskiej spółki jest to bardzo ważne ze względu na odchodzenie od surowca rosyjskiego i chęci zapełnienia gazociągu Baltic Pipe biegnącego na wschodniej granicy Niemiec. Jeśli nie zrobi tego PGNiG, to gaz w tej rurze będzie płynął prawie wyłącznie od Gazpromu.