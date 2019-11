PGNiG z dużym spadkiem zysków. Winne niskie ceny gazu i ropy na giełdach

Grupa PGNiG podsumowała ostatnie trzy miesiące. Z opublikowanego w czwartek rano raportu finansowego wynika, że w tym czasie wypracowała 30 mln zł zysku netto. W porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku jest to gigantyczny zjazd. Wtedy zarobiła 552 mln zł.

Nieco lepiej wypadają statystyki licząc od początku roku. Po pierwszych 9 miesiącach zysk to 1,34 mld zł. Tu mamy do czynienia ze spadkiem o blisko połowę w porównaniu z 2018 rokiem. Jednocześnie przychody wzrosły o 4 proc. do prawie 30 mld zł.