PIE: Automatyzacja transportu dałaby logistyce 2,4 mld zł oszczędności rocznie

Automatyzacja transportu pozwoliłaby polskiemu sektorowi logistycznemu na 2,4 mld zł oszczędności rocznie, w tym 2 mld zł z tytułu kosztów pracowniczych i 0,4 mld zł dzięki oszczędnościom na paliwie i materiałach, wynika z raportu "Autonomiczny transport przyszłości", przygotowanego przez Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) oraz Ministerstwo Infrastruktury. Jeśli do liczby tej dodamy 3,8 mld zł kosztów wypadków z udziałem ciężarówek, roczne oszczędności rosną do ok. 6,2 mld zł.