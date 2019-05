PIE: Wydatki na GovTech wzrosną w Europie trzykrotnie do 2025 r.

Jak podano w raporcie, już dziś europejskie wydatki na GovTech wynoszą prawie 25 mld dolarów, a do 2025 r ich szacunkowa wartość wzrośnie trzykrotnie.

Jak podało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, w pilotażowej edycji konkursu GovTech zadania ogłosiło pięć instytucji publicznych, a wyzwanie MPIT zakładało wdrożenie inteligentnej wyszukiwarki informacji wyposażonej w moduł Business Intelligence, która umożliwi pracownikom resortu sprawne zarządzanie wiedzą, informacjami oraz danymi. Spośród 31 poprawnie złożonych wniosków o dopuszczenie do konkursu, 16 firm zdecydowało się złożyć pracę, do finału przeszło 5 z nich. BI Insight S.A, 4Semantics sp. z o.o., GPA S.A., BrightEther Studio - Artur Dołba oraz NETHUNS Sebastian Łoza. Jak wyjaśnił resort, ocenie podlegały prototypy systemu, łatwość i prostota obsługi, funkcjonalność oraz opis sposobu wdrożenia zaproponowanego rozwiązania. Najlepiej na potrzeby resortu odpowiedziała spółka BI Insight i to ona będzie miała szansę wdrożyć swoje rozwiązanie w ministerstwie.