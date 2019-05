Pięć funduszy venture capital PFR Ventures zainwestowało pierwsze 40 mln zł

PFR Ventures w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zarządza niemal 3 mld zł. Połowa z tych środków skierowana została już do 29 funduszy VC, gdzie połączone zostały one z kapitałem prywatnym. Łącznie, prywatni inwestorzy zasilą wszystkie fundusze PFR Ventures dodatkowym 1,8 mld zł, podano.

"Rozwój rynku venture capital w Polsce był dla nas pierwszorzędną kwestią przy tworzeniu ekosystemu innowacji w Polsce. Jednym z pierwszych kroków było uwolnienie potencjału inwestycyjnego funduszy VC poprzez zniesienie obowiązującego od 2014 r . podwójnego ich opodatkowania. Fundusze venture to wehikuły inwestycyjne, które pozwalają wypłynąć startupom na szerokie wody. Ich rola w procesie rozwoju młodych innowacyjnych firm jest nieodzowna. Nie tylko zapewniają startupom środki na inwestycje, ale także kontakty międzynarodowe, wiedzę i doświadczenie inwestorów. Tym bardziej cieszę się, że jedna trzecia utworzonych przez PFR funduszy ma charakter międzynarodowy. Dzięki takiej współpracy polski ekosystem rozwija się jeszcze szybciej" - powiedziała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, cytowana w komunikacie.

Pierwsze pieniądze do startupów popłynęły w I kwartale 2019. Najszybszym funduszem było RST Ventures for Earth. Partnerzy zapewnili finansowanie zalążkowe dla spółki ZEME, która usprawnia proces gospodarowania odpadami przemysłowymi. Kolejne inwestycje wykonał KnowledgeHub, który dostarczył środki dla rowerowego Activy oraz Sundose - spółki produkującej spersonalizowane suplementy diety , podano również.

"Inwestycje zespołów uruchomionych przez PFR Ventures to kolejny etap działalności naszego funduszu funduszy. Prywatny kapitał, który połączyliśmy z środkami publicznymi, doładował rynek VC dodatkowymi 2 mld zł w 2018 roku. Teraz te środki zaczynają płynąć do innowacyjnych spółek. Dziś pochwaliliśmy się pierwszymi dziewięcioma inwestycjami, a do 2023 roku będzie ich kilkaset. Mamy nadzieję, że wśród nich znajdzie się polski jednorożec" - dodał prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Paweł Borys.