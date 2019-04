PKN Orlen chce wydawać ok. 50 mln zł rocznie na badania w Centrum B+R w Płocku

"Do tej pory wydawaliśmy na badania i rozwój 0,03% naszych przychodów. Po zakończeniu tej inwestycji, od 2021 roku, będziemy wydawać w tym miejscu 0,05%, około 50 mln zł rocznie. Dziś nasze badania są rozproszone, potrzebujemy miejsca, gdzie będziemy je przekładać na mikroinstalacje, a potem na instalacje produkcyjne" - powiedział Obajtek w trakcie uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę centrum B+R w Płocku.

"To także bardzo dobra informacja dla naszych klientów, bo dzięki temu centrum będziemy mogli jeszcze bardziej personalizować produkty pod potrzeby naszych partnerów biznesowych" - dodał członek zarządu Orlenu ds. rozwoju Zbigniew Leszczyński.

PKN Orlen podał dziś, że podjął decyzję o realizacji zadania inwestycyjnego "Centrum Badawczo-Rozwojowe w Płocku" z kosztem całej inwestycji wynoszącym ok. 184 mln zł oraz podpisał z Budimeksem umowę na budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego w Płocku wartą maksymalnie ok. 167 mln zł. Zakończenie inwestycji jest planowane do końca 2020 roku.