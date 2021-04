PKN Orlen pokazał wyniki. Tyle zarobił państwowy gigant

wwwww 1 godz. temu zgłoś do moderacji 67 7 Odpowiedz

Poczekamy na prawdziwe informacje. Tydzień temu czytałem w sprawozdaniach za ubiegły rok o spadku wyników finansowych Orlenu na poziomie 30% w ostatnich 3 latach. Wzrost odnotowano tylko w zadłużeniu z 8 mld w roku 2016 do prawie 13 mld w roku 2021. To należy zapytać czy dla pisowców zysk polega na stracie i wzroście zadłużenia? Bo może to tak jak w TVP? Premier i Kurski mówią że TVP rośnie w siłę i wzrasta oglądalność a tymczasem TVP stoi na granicy bankructwa a ubiegły rok zamknęła stratą ponad 250 mln złotych. Gdyby nie 2 mld z kasy państwa to TVP już by nie było. To może o taki rozwój chodzi rządowi?