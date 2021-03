PKN Orlen przejął Polska Press. Transakcja sfinalizowana. Odchodzi prezes Stanek

"1 marca 2021 roku została podpisana umowa kupna spółki Polska Press przez PKN ORLEN. Oznacza to, że spółka PKN ORLEN jest formalnym właścicielem Polska Press, która wchodzi obecnie w skład Grupy Kapitałowej ORLEN" - czytamy w oficjalnym komunikacie zamieszczonym na stronie Polska Press.

To formalność

O przejęciu spółki Polska Press mówiło się od dawna. Teraz jednak jest to już fakt. Jedna z największych medialnych grup i lider na rynku mediów regionalnych i lokalnych jest już w rękach paliwowego koncernu PKN Orlen. Do tej pory należał do niemieckiego Verlagsgruppe Passau.