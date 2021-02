PKN Orlen wchodzi w usługi kurierskie. Już w tym roku 500 automatów do paczek

Prezes zapowiedział, że tym roku powstanie 40 punktów pod wspólną marką "Orlen w Ruchu". Docelowo ma powstać 900 punktów w ciągu pięciu lat. Paliwowy koncern chce także rozwijać usługi kurierskie - zapowiada 5,5 tys punktów odbioru paczek w tym roku i ok. 10 tys. w ciągu pięciu lat. Zaczyna też stawiać automaty do paczek - w tym roku powstanie ich 500, w ciągu dwóch lat - 2 tys. , a w ciągu kilkunastu lat - ok. 10 tys.