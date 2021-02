Liczba zakażeń spada, liczba zgonów nie. 2021 zaczyna się tak samo źle, jak się kończył 2020

Zwykle każdy tydzień przynosi od 7 do 8 tys. wystawionych aktów zgonu. "Zwykle" to jednak określenie na czas przed epidemią koronawirusa.

Nowy rok nie przyniósł jednak znacznych zmian. W ostatnich tygodniach 2020 roku umierało dokładnie tyle samo osób, co w kolejnych tygodniach 2021 roku. Pod względem liczby zgonów sytuacja nie wróciła do normy. Epidemia wciąż trwa. I wciąż zabija Polaków.

Jeżeli taka sytuacja będzie utrzymywać się do końca pierwszego kwartału tego roku - liczba "dodatkowych" zgonów wyniesie 36 tys. Łącznie do tego czasu umrze ponad 135 tys. osób (podczas gdy zwykle było to około 95 tys.). Warto przy tym dodać, że im więcej osób jest zaszczepionych wśród seniorów, tym niższy powinien być odsetek zgonów. Jak wynika z danych w państwowych rejestrach, to właśnie wśród osób najstarszych jest najwięcej zgonów.