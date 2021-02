Zakup mieszkania na wynajem. Czy w czasach pandemii to nadal ma sens?

healer 1 godz. temu zgłoś do moderacji 54 12 Odpowiedz

nie wyobrażam sobie głupszej inwestycji no chyba że założymy koniec pandemii za kilka tygodni/miesięcy. Ale nikt rozsądny w to nie wierzy. Wynajem lezy i kwiczy. Bańka mieszkaniowa puchnie i to tylko pytanie KIEDY a nie czy pęknie. A jeszcze podparcie to kredytem to czyste samobójstwo. Będzie jak z frankiem - w tej chwili oprocentowanie szoruje po dnie, za rok-dwa-trzy może z dzisiejszych 2,5-3,5% skoczyć do 6-7% co jeszcze niedawno było standardem....