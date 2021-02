Kredyt w 2021 roku. Na to musisz uważać

Według Biura Informacji Kredytowej Polacy w 2021 roku powinni wrócić po kredyty . Co przemawia za takimi prognozami? W kategorii kredytów hipotecznych przede wszystkim to, że środowisko niskich stóp procentowych sprawia, że trudno znaleźć opłacalne, ale i bezpieczne miejsce do lokowania swoich oszczędności.

Dodatkowo podczas pandemii zauważyliśmy, że warto mieć komfortowe miejsce do odpoczynku, ale i do pracy czy nauki. Sprawiło to, że Polacy zaczęli szukać większych mieszkań, ale w większości przypadków muszą wesprzeć się kredytem hipotecznym.

Kredyty gotówkowy z kolei pozwala sfinansować wydatki, o których nie myślimy, gdy martwimy się o swój stan zdrowia czy mamy niestabilną sytuację zawodową. Te wydatki to np. wyjazd na wakacje, wymiana samochodu czy remont. Analitycy BIK prognozują, że kiedy program szczepień będzie skuteczny, obostrzenia zostaną w większości zdjęte, a sytuacja gospodarcza zacznie wracać do normy, to Polacy wrócą do banków także po kredyty gotówkowe.