PKN Orlen zrealizuje centrum B+R za 184 mln zł, ma umowę z Budimex na 167 mln zł

"24 kwietnia 2019 roku zarząd spółki podjął decyzję o realizacji zadania inwestycyjnego 'Centrum Badawczo- Rozwojowe w Płocku' ("CBR"), a rada nadzorcza spółki wyraziła zgodę na zaciągnięcie przez spółkę zobowiązań wynikających z umowy dotyczącej budowy CBR. Następnie PKN Orlen S.A. podpisał z Budimex S.A. umowę na budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego w Płocku. Maksymalna wartość umowy wyniesie ok. 167 mln zł, a łączna wartość inwestycji ok. 184 mln zł. Zakończenie inwestycji jest planowane do końca 2020 roku" - czytamy w komunikacie.