PKO BP dołącza z aplikacją IKO do Huawei AppGallery

"Największy polski bank dołączył do Huawei AppGallery, to kolejny milowy krok w rozwoju naszego sklepu. Obiecaliśmy, że ten rozwój będzie szybki i znaczący, i cieszę się, że już dziś możemy dać naszym użytkownikom, którzy są zarazem klientami PKO BP, wygodny dostęp do aplikacji banku - na razie dla urządzeń z GMS, ale już niedługo także dla najnowszych smartfonów i tabletów Huawei z HMS" - powiedział dyrektor rozwoju ekosystemu w Huawei CBG Polska Witold Walczak, cytowany w komunikacie.

Użytkownicy aplikacji mobilnej PKO Banku Polskiego mają m.in. możliwość opłacania miejskich parkingów, zakupu biletów komunikacyjnych, a także dostęp do mobilnej autoryzacji, możliwość kupowania ubezpieczeń komunikacyjnych, złożenie wniosku o konto walutowe, limit odnawialny i zmianę limitu odnawialnego oraz o kartę kredytową i zmianę limitu karty. Można też wnioskować w IKO o kartę debetową lub naklejkę zbliżeniową do swojego ROR. Planowane są kolejne wdrożenia, takie jak płatności za autostrady oraz zakupy bez kodu BLIK - w przypadku płatności powtarzalnych.

PKO Bank Polski to druga instytucja z polskiego sektora bankowego dołączająca do sklepu Huawei AppGallery, w którym w tej chwili znajduje się już ponad 900 polskich aplikacji (a w skali globalnej - prawie 33 tys. aplikacji, nie licząc rynku chińskiego). Każdego miesiąca ze sklepu korzysta ponad 390 milionów aktywnych użytkowników na całym świecie. Sklep jest częścią ekosystemu Huawei Mobile Services, w skład w której wchodzą też takie usługi jak Chmura, Przeglądarka i Motywy. Kluczem do ekosystemu HMS jest ID Huawei, czyli cyfrowy identyfikator użytkownika umożliwiający szybki i łatwy dostęp do usług na urządzeniach Huawei.