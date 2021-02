PKO BP: Liczba logowań do aplikacji IKO wzrosła o 47% r/r do 1,15 mld w 2020 r.

"Aplikacja mobilna IKO jest najpopularniejszą aplikacją bankową w Polsce z szerokim wachlarzem funkcji. Tylko w 2020 roku użytkownicy logowali się do niej rekordowe w skali roku ponad 1 mld 150 mln razy. W sumie od momentu uruchomienia IKO, w marcu 2013 roku, było już ponad 2,9 mld logowań. To oznacza, że ubiegłym roku wykonano prawie 40% z tych wszystkich logowań od początku działania aplikacji, a w porównaniu z rokiem 2019 to wzrost o 47%. Liczba aktywnych aplikacji IKO przekroczyła już wyraźnie 5 mln, najwięcej na polskim rynku bankowym, i wciąż rośnie" - czytamy w komunikacie.

W 2020 roku mobilna bankowość PKO BP szybko się rozwijała. Liczba interakcji klientów w aplikacji IKO wyniosła w minionym roku 3,8 mld i jest to wzrost o 46% (plus 1,2 mld interakcji) w porównaniu z rokiem 2019. Liczba transakcji finansowych zleconych poprzez IKO od początku istnienia aplikacji do końca 2020 r. osiągnęła 637 mln. W samym 2020 roku było to 302 mln transakcji, co oznacza wzrost o 68% r/r. Średnia liczba logowań użytkownika do aplikacji IKO w roku 2020 wyniosła 311, co daje wzrost o 19%, podano także.