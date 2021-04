PKO BP promuje się na piłce nożnej. Oszczędził 321 mln zł na reklamie

kiwi 37 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

ok. ekwiwalent reklamowy tyle wyniósł ... ale, czy Autor wie, co to jest SPONSORING i z czego wynika ten ekwiwalent? może trzeba było jedno zdanie w tej sprawie? np., że takie badanie wykonuje się, żeby uzasadnić koszt który ponosi sponsor i że PKO SA to sponsor tytularny, tj. ten, który płaci najwięcej, oraz jaki koszt poniósł w związku z tym?