Daniel Obajtek najhojniej wynagradzany przez państwowe spółki. Porównaliśmy zarobki prezesów

Prezes Orlenu Daniel Obajtek zarobił w całym 2020 roku 1 mln 286 tys. zł brutto. W pandemicznym roku jego podstawowe wynagrodzenie zwiększyło się o 80 tys. w porównaniu z poprzednim rokiem. Jeśli dodamy do tego premie w wysokości w sumie 913 tys. zł., wyjdzie niemal 2,2 mln zł.

To ważne zastrzeżenie, bo przy dużej rotacji w zarządach państwowych spółek (skala zdecydowanie przewyższa to, co można obserwować w prywatnych firmach), wielu aktualnych prezesów nie przepracowało pełnych 12 miesięcy. Tym samym w naturalny sposób ich wypłaty były mniejsze.