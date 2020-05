PKO BP uruchamia płatność BLIK-iem w kantorze

"Wdrożenie transakcji BLIK to ważny krok w otwarciu naszego kantoru na płatności z zewnątrz. Jesteśmy pierwszym bankowym kantorem, który pozwala na zakup waluty w ten sposób. Co warto podkreślić, korzystanie z tej opcji nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami - to nas wyróżnia wśród konkurencji. Wierzę, że klienci będą chętnie używać tej nowej, wygodnej i korzystnej dla nich możliwości" - powiedział dyrektor departamentu produktów klienta indywidualnego w PKO BP Paweł Placzke, cytowany w komunikacie.