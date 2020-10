PKO BP wdrożył trwały nośnik 2.0 dla dokumentów prywatnych

"Klienci PKO Banku Polskiego od dwóch lat otrzymują regulaminy produktowe na trwałym nośniku bazującym na technologii blockchain. Narzędzie pozwoliło dotychczas na udostępnienie dokumentów ponad 11 mln razy, co dało bankowi oszczędności rzędu 20 mln zł i znacznie zmniejszyło zużycie papieru. Na przestrzeni ostatnich lat możliwości technologiczne banku dynamicznie się zwiększyły, co pozwoliło nam wspólnie z Krajową Izbą Rozliczeniową wdrożyć kolejne rozwiązanie - trwały nośnik dla dokumentów prywatnych. Wykorzystuje ono rozwiązania chmurowe i technologię blockchain, co pozwala na szybkie oraz bezpieczne dostarczanie dokumentów prywatnych generowanych dla poszczególnych klientów" - powiedział wiceprezes Adam Marciniak, cytowany w komunikacie.