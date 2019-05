PKO Leasing nabyło ok. 94,4% akcji PCM w I fazie wezwania

Wczoraj podano, że w I fazie wezwania PKO Leasing na akcje PCM objęto zapisami co najmniej 7,859 mln akcji, stanowiących co najmniej 66% ogólnej liczby głosów, co oznacza, że ziścił się jeden z warunków wezwania.

Przyjmowanie zapisów na akcje rozpoczęło się 13 maja 2019 r., a termin zakończenia przyjmowania zapisów przewidziano na 11 czerwca 2019 r. Jak informowano wcześniej, wezwanie zostanie przeprowadzone w dwóch fazach: od 13 do 22 maja, przy czym przewidywany dzień transakcji nabycia akcji w ramach I fazy to 24 maja 2019 r., a rozliczenia transakcji to 27 maja 2019 r. oraz od 23 maja do 11 czerwca, przy czym przewidywany dzień transakcji nabycia akcji na GPW w ramach II fazy to 13 czerwca 2019 r., a dzień rozliczenia transakcji to 14 czerwca 2019 r.