PKO Ubezpieczenia wprowadza potwierdzanie tożsamości za pomocą mojeID

Usługa mojeID prowadzona przez KIR to bezpieczne narzędzie do zdalnego potwierdzania tożsamości online w usługach komercyjnych i publicznych. Pozwala zalogować się do portalu dostawcy usługi lub urzędu w sposób gwarantujący jednoznaczne potwierdzenie tożsamość danej osoby, w oparciu o bezpieczną identyfikację klientów wykorzystującą systemy bankowości elektronicznej. Korzystanie z tej metody uwierzytelnienia umożliwia załatwienie formalności przez Internet, bez konieczności potwierdzenia danych w punkcie obsługi lub kontaktu z kurierem, co jest szczególnie istotne obecnie, w czasach pandemii, podano.