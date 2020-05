PKP Cargo i partnerzy poprowadzili pilotażowy przewóz naczep z Niemiec na Litwę

"Pilotaż ten ma dla nas duże znaczenie, gdyż pozwoli przetestować nowe możliwości przewozu ładunków z Litwy przez Polskę do Europy Zachodniej i w kierunku odwrotnym. Ta relacja jest zdominowana w tej chwili przez transport samochodowy, a my chcemy tę niekorzystną dla kolei strukturę zmienić. Dlatego wspólnie z naszymi partnerami pracujemy nad przygotowaniem konkurencyjnej oferty przewozowej. Oprócz tego, że jest to projekt biznesowy, to efektem naszego działania jest również ochrona środowiska. Kolej jest bardziej ekologiczna od transportu samochodowego, gdyż emituje o wiele mniej szkodliwych gazów do atmosfery i Unia Europejska oczekuje, iż państwa członkowskie dołożą starań, żeby stopniowo zwiększać udział kolei w przewozach ładunków. Ponadto, pociągi zapewniają bezpieczniejszy transport towarów w porównaniu do samochodów ciężarowych, gdyż wskaźnik wypadków na kolei jest wielokrotnie niższy niż na drogach" - powiedział prezes Czesław Warsewicz, cytowany w komunikacie.