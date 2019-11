PKP Cargo miało szacunkowo 98,7 mln zł zysku netto w I-III kw. 2019 r.

"Zarząd spółki PKP Cargo S.A. przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za 9 miesięcy 2019 r .:

- EBITDA - 713,1 mln zł (w tym wpływ MSSF 16 ok. 97,3 mln zł);

"Jednocześnie, w nawiązaniu do raportu bieżącego 15/2019 z dnia 20 marca 2019 roku 'Publikacja prognozy EBITDA Grupy PKP Cargo na rok 2019", zarząd spółki PKP Cargo, po przeanalizowaniu skonsolidowanych wyników finansowych i operacyjnych za 9 miesięcy 2019 r. oraz sytuacji na rynku kolejowych przewozów towarowych, przekazuje do publicznej wiadomości skorygowaną prognozę wyniku EBITDA Grupy PKP Cargo na rok 2019 w wysokości ok. 925 mln zł" - wskazano również.