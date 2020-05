PKP Cargo: Nakłady inwestycyjne powinny być poniżej 0,8x EBITDA w 2020 r.

"Naszym filarem, którym kieruje się zarząd jest, że wielkość inwestycji nie może być większa od EBITDA. Naszym celem jest, by to nie było więcej niż 0,8 w perspektywie roku, ale żeby w perspektywach kwartału też zbliżać się do tego poziomu. Oczywiście, często tak jest, że w pierwszych miesiącach nie da się dostosować, ale chcemy, by ta wielkość była zachowana. To reguła, której chcemy się trzymać w tym toku" - powiedział Warsewicz podczas wideokonferencji.