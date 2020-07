PKP Cargo zrealizowało pierwsze połączenie operatorskie Warszawa - Gdynia

Intermodalny skład przewiózł żywność i wyroby przemysłowe - kontenery zostaną załadowane w Gdyni na statek i popłyną do Chin. Pociąg w powrotną drogę do Warszawy zabierze kontenery, które przypłynęły z Chin do terminala w porcie w Gdyni. W ten sposób zainaugurowane zostało kolejne połączenie operatorskie w ramach produktu Connect Operator. Będzie ono obsługiwane na początku dwa razy w tygodniu według stałego rozkładu jazdy, ale w przyszłości ta częstotliwość zostanie zwiększona z uwagi na spodziewany wzrost zainteresowania przewozami ładunków z i do polskich portów, zapowiada PKP Cargo.