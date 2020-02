transport 1 godzinę temu

PKP i MI: Zapraszamy pozostałych przewoźników do Wspólnego Biletu na kolei

Od momentu wprowadzenia Wspólnego Biletu na kolei w grudniu 2018 r., skorzystało z niego ok. 383 tys. pasażerów; 71% biletów zakupiono w kasach, 29% przez internet, w systemie BILKOM, podała Grupa PKP. Jej przedstawiciele i Ministerstwo Infrastruktury zachęcają przewoźników, którzy jeszcze nie należą do wspólnego biletu, by przystąpili do niego jak najszybciej.