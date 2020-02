PKP Intercity opracowuje z Tauronem program modernizacyjny wykorzystujący OZE

Panele fotowoltaiczne, wewnętrzne i zewnętrzne oświetlenie LED, magazyny energii i inteligentne systemy optymalizacji zużycia i wytwarzania energii elektrycznej. To część rozwiązań technologicznych, których wprowadzenie rozważa PKP Intercity. Przewoźnik we współpracy z Tauron Ekonergia pracuje nad studium wykorzystania odnawialnych źródeł energii na warszawskiej bocznicy, poinformowano.

"Kolej jest jednym z najbardziej ekologicznych środków transportu publicznego. To możliwe dzięki wykorzystaniu przyjaznych środowisku rozwiązań tak na etapie produkcji taboru, jak i jego eksploatacji oraz bieżącej konserwacji. Kolej postrzegamy jako transport przyszłości, a to wymaga inwestycji takich jak przewidziane w opracowywanym studium - pozwalającym na nieustanne zmniejszanie śladu węglowego" - powiedział prezes PKP Intercity Marek Chraniuk, cytowany w komunikacie.

"Zielony Zwrot Taurona to nie tylko inwestycje w odnawialne źródła energii, ale również usługi, które pozwalają na lepsze zarządzanie energią. Od kilkunastu miesięcy realizujemy projekty badawcze obejmujące rozwiązania dla rodzącego się rynku energetyki rozproszonej. Rozwiązania te obejmują technologie począwszy od dystrybucji energii, poprzez zarządzanie rozproszonymi źródłami odnawialnymi, po nowe modele biznesowe, jak chociażby rozliczenia P2P (peer to peer). Dzięki temu już dziś jesteśmy w stanie sprostać oczekiwaniu rynku w tym zakresie, co udowadnia nawiązana właśnie współpraca z PKP Intercity" - dodał prezes Taurona Filip Grzegorczyk, również cytowany w komunikacie.