PKP Intercity Remtrak pozyska maszyny do obróbki kół przy udziale ARP Leasing

Podpisany kontrakt zakłada dostawę i uruchomienie maszyn, a także przeszkolenie z ich obsługi pracowników PKP Intercity Remtrak. Pierwsza z nich trafi do zakładu w Idzikowicach na początku października br., a pozostałe do grudnia 2020 r.

Kontrakt zawarty z Rafamet to kolejna umowa na dostawę maszyn do oddziału w Idzikowicach podpisana w ostatnim czasie przez PKP Intercity Remtrak. Zakład zostanie wyposażony również w dwie prasy do montażu i demontażu kół, tarcz hamulcowych i zestawów kołowych oraz wyważarkę do zestawów kołowych w poziomie posadzki, stosowanych w wagonach i lokomotywach eksploatowanych przez PKP Intercity. Umowy podpisane ze spółkami Hydrapress i Climat opiewają łącznie na kwotę 3 mln zł, przypomniano.