PKP Intercity: Tomasz Gontarz powołany na członka zarządu ds rozwoju i innowacji

"PKP Intercity S.A. stawia m.in. na rozwój nowoczesnych narzędzi informatycznych, a także ograniczanie emisji w obszarze transportu realizując wyzwania związane z ekologią. Ponadto dla zapewnienia sprawnej realizacji inwestycji taborowych oraz infrastrukturalnych istotne pozostaje efektywne pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej, zapewniając tym samym finansowanie dla projektów przygotowywanych przez Spółkę. Kolejnym ważnym zadaniem, przed którym stoi PKP Intercity S.A., jest realizacja połączeń dalekobieżnych do Centralnego Portu Komunikacyjnego, do obsługi którego przewoźnik potrzebuje nowoczesnego taboru odpowiadającego potrzebom transportu multimodalnego. Wyznaczanie strategicznych kierunków i ich konsekwentna realizacja pozwolą zbudować przewagę konkurencyjną na rynku polskich i międzynarodowych kolejowych przewozów pasażerskich. Nie tylko rozwój siatki połączeń czy konsekwentna realizacja inwestycji taborowych oraz infrastrukturalnych, lecz także wdrażanie nowoczesnych narzędzi informatycznych,

efektywne budowanie strategii i planowanie inwestycji, innowacyjne rozwiązania biznesowe - to kierunek, jaki wyznacza sobie spółka na kolejne lata" - czytamy w komunikacie.