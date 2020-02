PKP Intercity wstępnie ocenia, że miało zysk netto w 2019 r.

"W ostatnich 4 latach generowaliśmy zyski netto, co jest istotnym elementem, bo poprzednio spółka generowała straty. Także za rok 2019 wynik będzie dodatni, mówię będzie, bo jesteśmy w trakcie audytu. Również plany na rok 2020 zakładają wartość dodatnią. Warto zwrócić uwagę, że w PKP Intercity od 2016 roku nie było podwyżki cen biletów. Więc staramy się realizować wynik finansowy tak, żeby pasażer tego nie odczuł" - powiedział Resmer w rozmowie z ISBnews.TV podczas II Kongresu Rozwoju Kolei w Warszawie.

Członek zarządu przypomniał także, że spółka jest w trakcie realizacji strategii inwestycyjnej z perspektywą do 2023 r., opiewającej na kwotę ok. 7 mld zł.

"Tyle wydamy przede wszystkim na tabor. Jest to strategia realizowana od 2017 roku i aktualnie mamy zrealizowane lub zakontraktowane - a dobrze zakontraktowana inwestycja to również sukces w dzisiejszych czasach - umowy na kwotę ok. 4,3 mld zł. Czyli już większa część strategii jest w realizacji. Z wielu inwestycji pasażerowie mogą już skorzystać" - wyjaśnił.