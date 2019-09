PKP LHS wkrótce przedstawi wyniki analiz nt. elektryfikacji i wydłużenia linii

"Pracujemy nad dwoma analizami - jedna to jest ewentualna elektryfikacja linii. Na chwilę obecną jesteśmy w końcowej fazie tych analiz. Czy elektryfikować i czy będzie to opłacalne. Jeśli tak, to czy napięcie jak w Polsce, czy takie, jak funkcjonujące na Kolejach Ukraińskich. Drugi projekt to ewentualne wydłużenie linii LHS do Gliwic lub Kędzierzyna-Koźla. Mam nadzieję, że w końcu roku będzie można powiedzieć, czy jest opłacalność ekonomiczna, czy też przedłużenie jest niekonieczne i można wykorzystać możliwość przewozu po liniach normalnotorowych. Mam nadzieję, że niebawem będziemy mogli ogłosić tę informację dla wszystkich państwa" - powiedział Tracichleb podczas panelu dyskusyjnego "Stacja gospodarka" na XXIX Forum Ekonomicznym w Krynicy.