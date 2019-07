PKP mają 8 stacji ładowania e-pojazdów przy dworcach, planują 2 kolejne

Otwarcie punktu ładowania to element projektu realizowanego przez PKP we współpracy z KZŁ Bydgoszcz oraz PKP Telkol przy dworcach kolejowych w całej Polsce.

"Poprzez montaż tego rodzaju urządzeń poszerzamy wachlarz usług dostępnych na naszych dworcach kolejowych. To drugi, oprócz Innowacyjnych Dworców Kolejowych projekt, gdzie stosujemy rozwiązania proekologiczne" - dodał członek zarządu PKP Mirosław Antonowicz.

Każda stacja ecoMOTO posiada dwa gniazda ładowania o mocy 22 kW oraz system zebezpieczeń. Miejsca postojowe, gdzie można postawić samochód do ładowania są pomalowane na zielono. Co najmniej do końca października ładowanie jest całkowicie darmowe. Po zakończeniu okresu promocyjnego za usługę będzie można wygodnie zapłacić za pomocą karty płatniczej, podano.