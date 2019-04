PKP: Przewozy kontenerowe z Chin do Europy wzrosły o 59% r/r w 2018 r.

"Głównym tematem zorganizowanego w stolicy Kazachstanu posiedzenia było podsumowanie współpracy i analiza wolumenów towarów przewożonych pociągami kontenerowymi po terytorium Chin, Mongolii, Kazachstanu, Rosji, Białorusi, Polski i Niemiec. W 2018 r. poziom przewozów wyraźnie przewyższył wcześniejsze prognozy Kolei Chińskich i osiągnął wartość (bez uwzględnienia pociągów jadących do Rosji i do Białorusi) o 59% większą w porównaniu z rokiem 2017. Co więcej, Koleje Chińskie przewidują 10-procentowy wzrost potoków ładunków w 2019 roku. Tak dobre wyniki przewozowe to efekt dużego zaangażowania wszystkich kolei z siedmiu państw" - czytamy w komunikacie.